Sanremo: Amadeus e Giovanna rispondono (indirettamente) al ministro Franceschini su Instagram

La questione del pubblico in sala all'Ariston durante le serate del 71esimo Festival di Sanremo continua a sollevare dubbi e discussioni. Tanto che anche il ministro Franceschini ieri aveva postato un tweet su questo argomento, sostenendo che "il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri" e quindi momentaneamente chiuso al pubblico.

Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo, che condividono lo stesso account Instagram, sembrano però pensarla diversamente. Infatti, a distanza di un giorno dal tweet di Franceschini, tra le loro stories è apparso uno screenshot che sembra essere proprio una risposta indiretta al ministro.

Nella storia postata dalla coppia, che riporta la risposta ufficiale ad una FAQ di Palazzo Chigi, si legge chiaramente: “Quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento coreografico o comunque strettamente funzionale alla trasmissione”.

Nel post si leggono anche le ulteriori disposizioni del Governo che regolano questa eccezione: “Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore”.

(Credits photo: Instagram/giovanna_e_amadeus)