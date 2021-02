Nuova ipotesi per Sanremo: spostarlo al Forum di Assago

Il CEO della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) Enzo Mazza, intervistato dal Corriere della Sera, ha ipotizzato uno spostamento fisico del Festival di Sanremo nel caso in cui non si possa utilizzare il Teatro Ariston.

"L’Ariston di Sanremo è stato costruito negli anni ’50 e già in periodi normali ha mostrato problemi strutturali. Si potrebbe pensare ad allestire una tensostruttura in un’altra zona della città. Il teatro è sostituibile. Per il pubblico la gara di inediti non è inficiata dalla location che la ospita", ha dichiarato Mazza.

Il Forum di Assago potrebbe essere utile, per esempio, anche per la gestione di tutti gli artisti, grazie agli ampi spazi che permetterebbero di attuare il giusto distanziamento.

Certo, una modifica di questo tipo porterebbe non pochi problemi alla città di Sanremo. Cosa ne pensate?