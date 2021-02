Festival di Sanremo: no al pubblico, ecco il protocollo Covid proposto

No al pubblico in sala, ma anche agli eventi esterni al Teatro e ai programmi collegati in presenza: sono queste le scelte fatte dal Direttore artistico Amadeus insieme alla Rai per rispettare il protocollo Covid e poter realizzare in sicurezza il Festival di Sanremo.

In una nota diffusa dall'azienda televisiva si legge: "La Rai, al termine di una riunione con il Direttore Artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71a edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo debba concentrarsi esclusivamente sull'evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo l'azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston. La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione".

Non rimane che attendere il "verdetto" da parte del Cts!