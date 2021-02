Britney Spears risponde a tono alle critiche su Instagram: "Non sono perfetta!"

I tempi in cui Britney Spears era la reginetta del pop sono assolutamente lontani e smarriti nei nostalgici ricordi degli anni 90. Oggi la cantante si limita a esibirsi su Instagram con un discreto successo di pubblico, bisogna ammetterlo. Quando hai un grosso seguito, però, il rischio è quello di raccogliere nel mucchio qualche hater che non riesca a trattenersi dal commentare. A chi la critica per le sue imperfezioni o perché considera i suoi balletti sgraziati lei risponde con forza e ironia.



Sto cercando di imparare a utilizzare la tecnologia in questa generazione guidata dalla tecnologia. Ma ad essere totalmente onesta con voi, non ce la faccio più. Quindi, se i miei post non sono perfetti… sappiate che lo faccio per divertimento. Se pensate che debba apparire come se fossi sulla copertina di una rivista quando ballo, mi dispiace, non accadrà.



Britney sa il fatto suo. Non è di sicuro un commento negativo ad abbatterla visto tutto quello che ha vissuto e in parte sta ancora affrontando. Mamma di due adolescenti, Sean e Jaydan, sta combattendo per il riconoscimento della sua dipendenza dalla tutela legale affidata al padre dal 2008. In seguito a una forte depressione il tribunale di Los Angeles decise che James Spears dovesse farle da tutore a causa della sua precaria salute mentale e da allora può disporre del suo patrimonio, limitando fortemente le libertà della figlia. A febbraio è prevista l’uscita di un documentario proprio su questa curiosa faccenda. Framing Britney Spears racconterà la storia di questi 13 anni di privazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)



Nel frattempo Britney continua con successo almeno la sua battaglia per la libertà di espressione. I suoi balletti sono un mix di spontaneità, sregolatezza e talento insieme. Alla faccia di tutti quelli che vorrebbero i personaggi pubblici, soprattutto se femminili, sempre impeccabili e sexy.