Ariana Grande, Doja Cat e Megan Thee Stallion di nuovo insieme

Sta per uscire il video ufficiale della versione remix di "34+35", realizzata da Ariana Grande insieme a due nomi di punta della scena rap: Doja Cat e Megan Thee Stallion. La pop star ha condiviso sui social alcune foto che sembrano essere state scattate sul set del videoclip e che la ritraggono insieme alle due rapper. Ancora nessun indizio sulla presunta data di uscita del visual, ma che sia imminente è evidente. "34+35" è uno dei brani più particolari di "Positions", l'ultimo album in studio di Ariana Grande.

Lo si può intuire già dal titolo, la cui somma è 69, proprio come la posizione sessuale. In un'intervista, a proposito della nascita della canzone, la cantante ha raccontato: "Penso solo che sia così divertente e stupido. Quando abbiamo sentito gli archi che suonavano in stile Disney, in modo molto orchestrale, così pieni e puri, ho pensato: ‘qual è il testo più sporco che potremmo scrivere su questa musica?'". E ancora: “In un primo momento avevo paura che questa canzone avrebbe potuto distrarre dalla vulnerabilità e dalla dolcezza del resto dell'album. È solo una canzone divertente e merita sicuramente un posto nel disco, ma non rappresenta tutto il progetto. Quello che faccio custodisce un po’ di umorismo, ma non c’è solo questo. Comunque la adoro e dal punto di vista sonoro è uno dei miei brani preferiti”.