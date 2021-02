Oscar 2021, Laura Pausini entra nella short list

Non è ancora una nomination, ma entrare nella “short list” degli Oscar è un passo avanti significativo e una grande soddisfazione per Laura Pausini. La cantante, la scorsa settimana, è entrata in nomination per i Golden Globes edizione 2021, i premi assegnati dall’Hollywood Foreign Press Association nella sezione 'miglior canzone originale', per il brano "Io sì (Seen)”. La canzone è tratta dalla colonna sonora del film "La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con protagonista Sophia Loren, ed è il frutto della collaborazione tra la 46enne interprete romagnola, la cantautrice statunitense Diane Warren che ha composto il pezzo e Niccolò Agliardi, che insieme alla Pausini ha scritto il testo della versione in italiano.

Non è finita: Pausini ha comunicato oggi di essere entrata nella short list dei candidati al Premio Oscar. Questo è l'ultimo passaggio per poter accedere alla lista finale dei magnifici cinque brani che entreranno in nomination e quindi in gara per aggiudicarsi la prestigiosa statuetta nella cerimonia di assegnazione degli Oscar cinematografici che si terrà il prossimo 25 aprile. La votazione per indicare la rosa dei cinque finalisti – sono rimaste in lizza quindici canzoni - avrà luogo tra il 5 e il 10 marzo e i nomi dei candidati saranno annunciati il 15 marzo. "La vita davanti a sé” è candidato anche nella categoria "Miglior Colonna Sonora".