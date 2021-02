Effetto Super Bowl: le vendite di The Weeknd salgono del 385%

Secondo MRC Data, lo spettacolo allestito durante l’Halftime Show del Super Bowl ha fruttato alle vendite musicali di The Weeknd un aumento del 385% negli Stati Uniti. Il giorno della partita, domenica 7 febbraio, le canzoni e gli album di The Weeknd che compongono il suo catalogo hanno venduto 36.500 copie. Un aumento del 385% rispetto alle 7.500 vendute sabato.

ll 7 febbraio ha venduto 32.500 canzoni (+ 454% rispetto alle 6.000 del 6 febbraio) e 4.000 album (+ 138% dal dato inferiore a 2.000 registrato in precedenza). La maggior parte delle sue vendite è stata generata dai brani che ha eseguito durante l’intervallo. La più ricercata? Ovviamente la hit "Blinding Lights".

Ben il 29% delle vendite totali di The Weeknd proveniva proprio dalla super hit firmata lo scorso anno, che ha chiuso la sua performance all’evento sportivo. Con oltre 10.000 copie (+ 423% rispetto a 2.000), il singolo ha rappresentato anche il 32% delle sue vendite totali (relativamente ai brani) per la giornata. Guardando specificamente le nove canzoni di The Weeknd performate durante l’Halftime Show, il 7 febbraio hanno macinato complessivamente 29.000 download, con un aumento del 538% rispetto ai 4.500 del ​​6 febbraio.