Il nuovo disco di Gazzelle? Si trova dentro le cassette antincendio di Milano

Come riportato dallo stesso Gazzelle sui suoi social, in tutta Milano sono comparse delle curiose cassette antincendio, che contengono al loro interno una copia in vinile di “OK”, ultimo disco del cantautore romano in uscita domani, venerdì 12 febbraio, domani. Nell’attesa Gazzelle ha deciso infatti di fare un regalo speciale e insolito ai fan: una cassetta per idranti, come testimoniano alcune foto sui social, è stata prontamente notata e saccheggiata.

Un disco quindi è stato trovato da un fan che potrà ascoltarlo in anteprima. Un'operazione di guerrilla marketing molto curiosa. Il lavoro è stato anticipato dai singoli “Destri”, “Lacri-Ma”, “Scusa” e “Belva”. All’interno del disco anche un’importante collaborazione con tha Supreme nel brano “Coltellata”. "Ok" è il terzo album in studio di Gazzelle, che ha già annunciato due date estive - sempre che la situazione pandemica le consenta - a Milano e a Roma, rispettivamente venerdì 16 luglio all'Ippodromo di San Siro nell'ambito del Milano Summer Festival 2021 e giovedì 22 luglio 2021 all'Ippodromo delle Capannelle nell'ambito di Rock In Roma 2021.