Gazzelle, l'inguaribile romantico: è uscito "Ok", il suo nuovo album

Proprio nel weekend di San Valentino Gazzelle ha fatto uscire "Ok", il suo nuovo album di inediti, il terzo dopo "Superbattito" (l'esordio del 2017) e "Punk" del 2018. La terza fatica discografica del 31enne cantautore romano, considerato uno degli esponenti della nuova scena, che partendo dalla Capitale negli ultimi anni si è imposta su scala nazionale (da Niccolò Contessa e i suoi Cani a Carl Brave e Franco126, passando per Calcutta e Tommaso Paradiso, prima insieme ai Thegiornalisti e ora solista), ricalca in pieno lo stile che lo ha reso famoso in questi anni. Il disco è stato già anticipato negli scorsi mesi dai singoli "Destri", "Lacri-ma", "Scusa" e "Belva".

Il progetto contiene anche una collaborazione con tha Supreme, il rapper e produttore romano salito alla ribalta grazie al successo del suo album "23 6451". “Scusa” e “Lacri-ma” sembrano arrivare direttamente dall’universo più introspettivo di Gazzelle. Il primo brano è una lettera di scuse, un’ammissione di colpa, un modo per poter provare a fermare la successione degli eventi. “Lacri-ma” è un gioco in cui la prima parola di ogni verso è costruita a partire dall’ultima sillaba del verso precedente, un susseguirsi di immagini, che sembrano collegate e contemporanee rispetto a “Scusa”. Frammenti che prendono forma nel ritmo cadenzato dato dall’esercizio di stile del testo.

Il cantautore ha già annunciato due date estive - sempre che la situazione pandemica le consenta - a Milano e a Roma, rispettivamente venerdì 16 luglio all'Ippodromo di San Siro nell'ambito del Milano Summer Festival 2021 e giovedì 22 luglio 2021 all'Ippodromo delle Capannelle nell'ambito di Rock In Roma 2021.