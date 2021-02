Massimo Pericolo, la tuta indossata nel video "7 miliardi" va in beneficenza

A Milano c’è un’associazione chiamata 232aps che lavora nelle scuole, nelle comunità penali e in istituti penali come il minorile Beccaria e il carcere San Vittore, organizzando attività culturali e percorsi artistici per i detenuti, compresi laboratori di rap. Qualche settimana fa ha lanciato una campagna di crowdfunding intitolata "Inside The Beat, Outside The Box" che vorrebbe usare i loro metodi per prevenire invece di curare, organizzando laboratori e corsi nelle periferie della città dove i giovanissimi si sentono spesso condannati.

All’iniziativa hanno subito aderito un sacco di figure della scena rap come Jack The Smoker, Ernia, Speranza, Noyz Narcos, Ghali, Bassi Maestro e Massimo Pericolo, che ha annunciato di aver donato la mitica tuta Zeus che ha indossato nel video di “7 Miliardi”. L’obiettivo di “Inside The Beat, Outside The Box” è di raggiungere i 12mila euro di donazioni entro fine marzo: se ce la farà, il comune di Milano ne donerà altri 18mila e l’associazione potrà organizzare 4 laboratori rap, 4 eventi teatrali, una rete di mutuo soccorso e l’evento con Jack The Smoker.