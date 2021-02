Massimo Pericolo ha annunciato il suo nuovo singolo

Massimo Pericolo sta per tornare. La data fissata è il 19 febbraio: l'inedito si intitola "Bugie" ed è prodotto da Crookers. A farci capire quale sarà il mood della canzone ci pensano le parole scritte dal rapper sui social: "Da quando da bambino ho capito che potevo decidere cosa fare ma non cosa volere non riesco nemmeno a contare le volte che ho pensato di farla finita pur di non vivere in un mondo come questo. Le persone non riescono a vivere senza mentire, se accettassimo il casino senza senso che è la vita non faremmo più un cazzo. Io sinceramente non so come faccio. Sicuramente mentendo a me stesso. Sicuramente scrivendo. Voglio solo stare il meglio possibile prima di schiattare. Questo è il senso. Niente giusto o sbagliato, nessuna morale". Non è la prima volta che Massimo Pericolo e Crookers collaborano insieme. Dalla loro unione artistica sono nati diversi brani, come "Polo Nord", una hit che puoi riascoltare qui sotto.