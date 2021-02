Junior Cally, “Amore di mezzo " è il titolo del suo nuovo podcast

Da oggi è disponibile online il primo podcast di Junior Cally “Amore di mezzo”, prodotto da Dopcast e scritto dallo stesso Junior Cally. Un’opera che segna il debutto nel mondo dei podcast del rapper romano con una storia suddivisa in 5 episodi che racconta, attraverso un linguaggio esplicito e crudo, i lati più scuri dell’adolescenza, dei millennial e della vita vissuta ai margini della profonda provincia italiana.

"Amore di mezzo" è un ibrido che si contamina con diversi linguaggi: narrativa noir, teen drama e dark novel. Un esperimento che nasce dalla penna di Antonio Signore (aka Junior Cally) attraverso i luoghi - una manciata di case strette tra l’aeroporto e il mare - e i ricordi della sua tormentata adolescenza. Un tempo vissuto nel Paese di mezzo dove le opportunità per “non marcire lì a vita come i propri genitori” sono poche e spesso arrivano da compromessi dai risvolti imprevedibili: finire nel giro sbagliato, rovinarsi la vita, è un attimo soprattutto se ti trovi in un “non luogo” della provincia italiana dove la noia si combatte a colpi di risse e sbronze.

Non è una storia autobiografica, anche se in ognuno dei protagonisti di questa dark novel è possibile ritrovare un pezzo di Antonio, di vicende che conosce, di sensazioni che ha provato e che ha raccontato vividamente anche nella sua musica. I protagonisti di questa storia sono Kevin e Virginia che s’incontrano quasi accidentalmente in un’assolata giornata d’estate. Virginia, infatti, si trasferisce nella villa di fronte alla casa di legno di Kevin e questa casualità sconvolgerà per sempre le loro vite.