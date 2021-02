Rocco Hunt e Geolier, un brano d'amore in napoletano

Con quattro dischi di platino per “Ti volevo dedicare” e altri quattro per “A un passo dalla luna”, Rocco Hunt è uno degli artisti più premiati degli ultimi mesi. La musica del rapper ha superato anche i confini nazionali portando “A un paso de la luna” (versione in lingua spagnola della hit estiva) a conquistare il doppio disco di platino. Il video ha superato quota 36 milioni di visualizzazioni che si aggiungono agli oltre 70 milioni di views ottenuti dal video della versione originale della canzone. Un trionfo per Rocco Hunt che è tornato con il nuovo singolo “Che me chiamme a fa?”, come annunciato da qualche settimana sui social. Ad accompagnarlo ci sarà Geolier per dare vita al secondo duetto tra i due rapper dopo quello del 2019 nella canzone “Nisciun”, canzone dell’album “Libertà”. “Il brano racconta una storia d’amore in chiave urbana, la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d’amore in versi in lingua napoletana”, hanno spiegato i due artisti.