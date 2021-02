BTS, "Film Out" è il nuovo pezzo per il cinema giapponese

I BTS, stelle del k-pop, firmano la colonna sonora di un film giapponese in collaborazione con la rock band nipponica Back Number. La nuova traccia intitolata "Film Out", è stata selezionata come sigla per il lungometraggio "The Movie Cold Case Investigation Unit", adattamento cinematografico dell’omonima serie giapponese. Si tratta di un segno di continuità in quanto "Don’t Leave Me" dei BTS era già colonna sonora della serie uscita nel 2018, remake a sua volta di una serie sudcoreana, che vede l'attore Kentaro Sakaguchi nei panni di un agente di polizia intento a risolvere casi.

"Film Out" nasce invece dalla partnership tra i BTS e la band giapponese Back Number, con cui il settetto coreano era entrato in contatto già nel 2017. È stata la prima volta che il frontman del gruppo giapponese Iyori Shimizu, si cimentava a scrivere una canzone per altri. Fondamentale pare sia stato l’apporto di Jungkook, membro più giovane dei BTS, che ha contribuito alla creazione della traccia, al cui centro troviamo una persona difficile da dimenticare. Anche il famoso gruppo K-Pop recentemente nominato ai Grammy ha commentato con entusiasmo l’iniziativa: “Ci siamo innamorati della canzone mentre ci stavamo lavorando, quindi speriamo che piaccia a tutti. È una ballata con una melodia e un testo emozionanti, e siamo sicuri che abbia il potere di toccare il cuore di molte persone”.