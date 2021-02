Salmo sul nuovo album: "Non lo farò uscire in questo periodo"

Salmo non ha intenzione di pubblicare un nuovo disco in questo difficile momento storico. "Vi ringrazio per l’assidua richiesta, ma non farò uscire nessun album in questo periodo. Purtroppo pubblicare un album in questo momento è come sparare sott’acqua. I live sono estremamente importanti per la diffusione di nuova musica. Però ci sto lavorando, non ditelo a nessuno". L’ha spiegato lo stesso rapper sardo con un post pubblicato su Instagram, dove sottolinea quanto sia difficile promuovere un disco senza poterlo suonare dal vivo, rispondendo a tutti quelli che gli stanno chiedendo del nuovo progetto. Per il momento, quindi, dobbiamo accontentarci dell’apparizione sul disco di Mace ne "La canzone nostra" con Blanco.

