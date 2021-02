Madonna, in arrivo un documentario su "Madame X"

Sono passati trent’anni esatti dall’uscita del primo e ultimo documentario dedicato alla queen del pop, ossia "A letto con Madonna", e quest’anno si arriverà a quota due con il docu relativo al "Madame X tour", incominciato il 17 settembre 2019 a New York e terminato l’8 marzo 2020 a Parigi. L’ultima tournée che ha visto la signora Ciccone itinerante sui palchi di tutto il mondo sarà al centro di un documentario che uscirà su Netflix di cui ha dato l’annuncio il Sun poche ore fa.

“Madonna ha messo letteralmente sangue, sudore e lacrime nel tour di Madame X e vuole che il documentario mostri tutto quello che quella tournée è stata. […] Non è mai stata tipo da nascondersi quindi gli spettatori vedranno tutto di lei, compresa la sua tagliente ironia”, ha dichiarato una fonte interpellata dal tabloid britannico. Nel 1991 uscì "A letto con Madonna (Madonna: Truth or Dare)", un film-documentario interpretato dalle stessa artista e presentato alla 44ª edizione del Festival di Cannes (fuori concorso), il 13 maggio di quell’anno. Si trattava di un docu con protagonista il "Blond Ambition Tour". Ora questa nuova fatica per fissare un'altra tappa della sua straordinaria carriera.