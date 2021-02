Due scritte: una è “epilogo”, l’altra è la data di oggi, 22 febbraio 2021. Negli altri otto minuti di video i due Daft Punk camminano in una landa deserta. Non c'è traccia di musica, si sente solo il fischio del vento. Guy-Manuel de Homem-Christo, il membro del gruppo con il casco dorato, cammina in avanti, Thomas Bangalter resta indietro. Il primo torna sui suoi passi per raggiungere il secondo. Lo fissa a lungo. Bangalter si toglie la giacca e si gira. L’amico gli regola un timer sulla schiena e si allontana. Dopo 60 secondi, Bangalter esplode. Parte la musica di "Touch", una versione alternativa di un pezzo del loro album più celebre, "Random Access Memories". Appare la scritta: 1993-2021, gli anni dell’inizio e della fine dell’avventura del duo. Proprio così: i Daft Punk si sono sciolti e l’hanno comunicato con un video enigmatico di 8 minuti in cui mettono in scena in modo spettacolare la loro fine.