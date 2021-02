Britney Spears torna a ballare sui social

Un post di Britney Spears di qualche settimana fa aveva suscitato un po' di dibattito: la cantante confessava di essere a disagio sui social: "I miei post non sono perfetti… sappiate che lo faccio per divertimento. Se pensate che debba apparire come se fossi sulla copertina di una rivista quando ballo, mi dispiace, non accadrà".

Disagio superato? Oggi Britney ha postato, dopo mesi, un suo video danzereccio, al suono di Otis Redding e della immortale "(Sittin' On) The Dock of the Bay".

Racconta, nella didascalia:

L'ultimo video che ho postato di me che balla era di mesi fa... Ecco perché il mio corpo è un po' diverso in questo nuovo video. No ... non ho seguito la dieta del gelato, ho controllato le porzioni, è molto difficile quando si tratta di Doritos. Ma la cosa bella è che il mio corpo si sente molto meglio ora.

Nel post successivo, poi, Britney ha condiviso alcune foto di un suo viaggio a Maui con il compagno Sam Asghari: scatti che la ritraggono decisamente felice. Due motivi per i suoi fan per essere contenti, in un periodo complicato.