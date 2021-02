Sfera Ebbasta e Lous and the Yakuza per la prima volta insieme

Lous and the Yakuza e Sfera Ebbasta hanno annunciato la loro prima collaborazione insieme. I due artisti hanno unito forze e talento per la canzone inedita "Je Ne Sais Pas", disponibile ovunque dalla mezzanotte di giovedì 25 febbraio. Si tratta di una ballad moderna e malinconica, una sorta di introspezione sulle battute d'arresto della vita dell'artista, che trova sicuramente una risonanza speciale nel contesto attuale. "Je Ne Sais Pas" va a rafforzare il legame che Lous - cantautrice belga di origine congolesi - ha con l'Italia. La canzone arriva dopo il remix di "Dilemme" di Tha Supreme e Mara Sattei e poco prima della partecipazione di Lous alla serata dei duetti del Festival di Sanremo insieme a Gaia in cui omaggeranno Luigi Tenco. Nel post di seguito potete ascoltare un assaggio del singolo prodotto da Shablo.

