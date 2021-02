Lady Gaga, rubati i suoi cani durante una sparatoria

Come riportano diversi tabloid, il dog-sitter di Lady Gaga sarebbe stato aggredito a Los Angeles da un uomo armato mentre portava a spasso i tre french bulldog della cantante. Due dei cani sarebbero stati rubati dall’assalitore, mentre il terzo sarebbe scappato: è stato poi ritrovato dalla guardia del corpo di Lady Gaga. Secondo il Daily Mail, il dog-sitter, il 30enne Ryan Fischer, stava portando a passeggio Koji, Gustavo e Miss Asia (l’unica che si è salvata) nel quartiere di West Hollywood, quando è stato aggredito. L’aggressore gli ha sparato e Fischer è arrivato in ospedale in gravi condizioni, respirando a stento.

Non è chiaro se l’assalitore sapesse che i tre cani erano di proprietà di Lady Gaga. Una fonte sentita da TMZ afferma che è possibile che non lo sapesse, anche se i french bulldog sono una razza di cani costosa. Lady Gaga, che si trova a Roma per prepararsi a girare Gucci di Ridley Scott, ha annunciato di aver messo a disposizione una ricompensa per chi dovesse riportarle i suoi cani, e ha creato una casella email apposita (KojiandGustav@gmail.com) per chi avesse informazioni utili.