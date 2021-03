Golden Globes, l'Italia vince con Laura Pausini

Prima candidatura e prima vittoria per Laura Pausini ai Golden Globes. La cantante italiana è stata premiata per la miglior canzone originale "Io sì/Seen" da "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti. Storica la 78esima edizione dei premi attribuiti annualmente dai membri della Hollywood Foreign Press dove con "Nomadland" Chloe Zhao diventa la seconda regista donna dal 1984 (quando fu premiata Barbra Streisand con "Yentl") a ottenere questo riconoscimento.

Preceduta da polemiche e critiche, la cerimonia di quest'anno è stata particolare, spostata da gennaio al 28 febbraio causa pandemia. Per la quarta volta insieme a fare gli onori di casa c'è stata la consolidata coppia di conduttrici Tina Fey e Amy Poehler, regine di "Saturday Night Live". Ma, in questa edizione, divise: una al Rainbow Room di New York, l'altra al tradizionale Beverly Hilton Hotel a Los Angeles. A trionfare è stato "Nomadland" di Chloé Zhao che oltre allo storico premio come miglior regia, si è portato a casa anche il globo d'oro per il miglior film drammatico. "Nomadland" è un pellegrinaggio attraverso il dolore e la guarigione", ha dichiarato Zhao collegata in remoto. "Borat" non è stato da meno, conquistando il premio più importante nella categoria dei film comici e il suo autore, Sasha Baron Cohen, ha sbaragliato la concorrenza come miglior attore protagonista. "Grazie alla giuria di tutti i bianchi", ha detto da casa, lanciando una frecciata alla Hfpa i cui 87 membri non includono un solo giornalista di colore.