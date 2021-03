Fasma a Sanremo fra rap e rock con la sua "Parlami"

Tra i protagonisti di questa 71^ edizione del Festival di Sanremo c'è anche Fasma. Il giovane rapper romano si era classificato terzo lo scorso anno nella categoria delle Nuove Proposte con il brano "Per sentirmi vivo". Questo anno Fasma ci riprova e sale sul palco dell’Ariston tra i Big con la canzone "Parlami", che nella prima serata del Festival si è classificata terza. Il brano è stato scritto dallo stesso Fasma (al secolo Tiberio Fazioli), con l’arrangiamento di Luigi Zammarano. Al centro della canzone sembra esserci un’esperienza universale, un momento di tensione vissuto dalla coppia, scandito da silenzi che diventano rumorosi e ricordi malinconici. Il cantante incalza con le sue parole la partner ad esprimersi, confrontarsi con lui, forse l’unico modo per salvare la relazione dalla deriva ormai prossima. Sulle sonorità della canzone Fasma ha spiegato: “Le sonorità che abbiamo scelto per il pezzo ci appartengono e sono l’evoluzione dell’anno scorso, ma con qualcosa di totalmente nuovo”.