Morgan, "Le brutte intenzioni": la versione completa della canzone

Mentre Bugo era sul palco di Sanremo intento a esibirsi, Morgan è tornato all’attacco. Ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram un video con la versione integrale della canzone "Le brutte intenzioni", il pezzo simbolo dello scontro con il collega con cui era in gara sul palco dell’Ariston l’anno scorso. Canzone che modifica titolo e testo di "Sincero", il brano con cui Morgan e Bugo hanno partecipato l'anno scorso alla kermesse in uno dei momenti più indelebili della storia del Festival. Il duello che a Sanremo 2020 è costato la squalifica a Bugo e Morgan è così tornato per un secondo round.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco "Morgan" Castoldi (@morganofficial)