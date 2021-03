Drake, è uscito il nuovo ep “Scary Hours 2”

Annunciato ieri, Drake ha mantenuto la promessa e pubblicato "Scary Hours 2": un ep di tre tracce che includono anche feat. con Rick Ross e Lil Baby. Dopo il successo di “Dark Lane Demo Tapes” che vede collaborazioni, tra le altre, con Chris Brown, Future, Young Thug, Drake è tornato sulla scena discografica. “What’s Next”, una delle tracce dell’ep, in cui Drake ha riversato tutto il suo potente e riconoscibile flow, funge da apripista e focus track dell’intero progetto. Nel video ufficiale, uscito oggi, Drake derapa con la sua auto nella pista vuota di un aeroporto e si aggira, unica persona ancora sveglia, per i diversi luoghi di una metropoli, immerso nella tranquillità della notte. Ma la portata principale di "Scary Hours 2" è rappresentata da Lemon Pepper Freestyle. Un flusso di coscienza di 6 minuti condiviso con Rick Ross, collega e amico onnipresente in quasi ogni capitoli della carriera di Aubrey. I due continuano a manifestare il meglio di se quando a sostenerli c’è una strumentale di alta qualità.