Scommesse Sanremo: Ermal Meta verso la vittoria

Il Festival di Sanremo, in questa edizione, sembra non avere un “padrone” vista la grande alternanza di favoriti. Alla vigilia della serata finale della kermesse canora, secondo gli esperti, però, è diventato Ermal Meta, già vincitore nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro, il cantante da battere: imperiosa l’ascesa dell’artista che, in sole due serate, ha visto crollare la sua quota da 16 a 2,50. Rimane costante nelle zone alte della classifica Annalisa, in quota a 5,00, mentre Willie Peyote chiude il podio dei favoriti a 7,50. In discesa la coppia formata da Francesca Michielin e Fedez, ora dati a 9,00, affiancati da Irama. Crolla invece Noemi, che passa da 6,00 a 20, mentre rimangono costanti i Maneskin alla pari adesso con Arisa: il trionfo sul palco dell’Ariston di uno dei due pagherebbe 12 volte la posta. Non vuole mollare l’unica rappresentante della “vecchia guardia sanremese” Orietta Berti tanto che la sua quota, in sole 24 ore, si è dimezzata passando da 66 a 33. Se c’è grande incertezza su chi sarà premiato da Amadeus domani sera, ce ne è altrettanta su chi, invece, si classificherà in ultima posizione.