Mahmood super ospite a Sanremo

Mahmood questa sera, venerdì 5 marzo, torna sul palco del Festival di Sanremo 2021, edizione che lo vede tra gli autori di uno dei brani in gara e più precisamente quello cantato da Francesca Michielin e Fedez "Chiamami per nome". Dopo la vittoria nel 2019 con “Soldi” fra i Big, Mahmood questa volta si esibirà con il nuovo nuovo singolo “Inuyasha”, ballad ispirata a un manga giapponese. L’omonimo protagonista del fumetto è un mezzodemone che riesce ad arginare il suo lato oscuro per tutelare i compagni di viaggio, rinunciando volontariamente a diventare un demone completo. Nel brano è la metafora perfetta per descrivere la complessità delle relazioni, fra desiderio di espressione e necessità di non riversare sugli altri la propria parte peggiore rinchiudendola dentro una crisalide. “Inuyasha” è stata scritta da Mahmood e Dardust (ospite sabato 6 marzo). Il testo è ricco di richiami simbolici e di influenze con rimandi a una cultura molto vicina e amata da Mahmood, da cui trae ispirazione per tornare – a distanza di quasi un anno dal suo ultimo singolo “Dorado” (doppio platino) – trasportandoci con un tocco molto personale dentro un nuovo universo di esplorazioni artistiche.