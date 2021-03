Grammy Awards 2021, svelati tutti i performer

Una scaletta da urlo. Sono stati annunciati i nomi dei performer che il prossimo 14 marzo si esibiranno in occasione della 63esima edizione dei Grammy Awards. Come confermato sul sito ufficiale dell'evento, tra gli artisti che accompagneranno le assegnazioni dei premi della Recording Academy ci saranno Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, Cardi B, Megan Thee Stallion, HAIM, Harry Styles, Bad Bunny, DaBaby, Post Malone, BTS, Chris Martin dei Coldplay e molti altri. La cerimonia dell’edizione 2021 dei Grammy Awards, presentata da Trevor Noah, non sarà ospitata come di consueto dal Microsoft Theater e dallo lo Staples Center di Los Angeles e, come già riferito, sarà caratterizzata dall’assenza di pubblico e dalle performance degli arti in parte in diretta e in parte registrate.