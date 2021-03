Britney Spears, il video virale sulle note di "Toxic"

Nelle scorse ore Britney Spears ha divertito i fan condividendo un post divenuto immediatamente virale sui social. Il filmato vede protagonisti la popstar e la sua dolce metà Sam Asghari: in sottofondo le prime note dell’iconico brano "Toxic" (il pezzo vinse anche ai Grammy Awards) che vanta più di mezzo miliardo di visualizzazioni su YouTube. Il breve video è stato condiviso sul profilo Instagram della cantante che conta oltre ventotto milioni di follower che seguono ogni giorno la sua vita. Nel giro di poco tempo i video hanno ottenuto più di 1.400.000 like divertendo i fan che hanno commentato con numerosi messaggi. Il post è stato condiviso in occasione del ventisettesimo compleanno del modello e personal trainer, questa la didascalia: “Buon compleanno all’uomo che mi fa ridere sempre!”

