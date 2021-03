Sfera Ebbasta e J Balvin: "Baby" è una hit inarrestabile

"Baby", la hit di Sfera Ebbasta realizzata con J Balvin e scelta come singolo internazionale di "Famoso", l’album uscito worldwide per Island Records, ha conquistato la certificazione doppio platino. Un traguardo che traccia un’altra grandissima tappa nel percorso disegnato da Sfera. Il rapper sembra sempre più destinato a portare la musica italiana dove raramente è arrivata, al consolidamento di un latino gang realmente mondiale. Non a caso il video di "Baby" è stato in tendenza in 14 paesi su YouTube oltre ad essere entrato stabilmente in classifiche nazionali straniere. Con "Famoso" Sfera ha infranto qualunque record di ascolti di un album nel giorno della sua uscita in Italia. Per due settimane consecutive è stato nelle prime 30 posizioni della Top Album Globale di Spotify. Oggi è premiato nuovamente dalla Fimi. Alla certificazione doppio platino di "Baby" si aggiunge il disco d’oro per "6AM", altro brano contenuto nella tracklist di "Famoso".