Miley Cyrus: ecco il video ufficiale di "Angels Like You"

Miley Cyrus ha rilasciato il nuovo singolo "Angels Like You" estratto dall’album "Plastic Hearts". Dodici tracce e tre bonus track per un totale di 15 canzoni per la nuova fatica della cantante di "Midnight Sky". Nelle scorse ore Destiny Hope Cyrus, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato il videoclip del singolo che ha riscosso immediatamente grande successo, infatti al momento il filmato conta più di 1.500.000 visualizzazioni su YouTube. Il video ufficiale della canzone ha un finale davvero molto toccante. Alla fine della clip infatti l’artista ha voluto lasciare un messaggio a tutti gli operatori sanitari USA che hanno lottato contro il Covid-19 in questi mesi. Miley, vi ricorderete, si era esibita poco prima del Super Bowl proprio di fronte ad una platea di vaccinati.