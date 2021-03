Gué Pequeno, esce ‘Il Ragazzo d’Oro – Dieci anni dopo’

Il leggendario album di debutto di Gué Pequeno, "Il ragazzo d’oro", esce in una speciale versione celebrativa. Esattamente 10 anni fa, Gué Pequeno (che proprio in questi giorni festeggia la certificazione di doppio disco di platino per il suo ultimo album "Mr. Fini") faceva il suo esordio da solista con un album che ha fatto la storia della musica hip hop italiana, "Il ragazzo d’oro".

Grazie a brani iconici come "Ultimi giorni", "Il blues del perdente", "Conta su di me", "Figlio di Dio" e la stessa title track, è un lavoro che ha largamente anticipato tutte le nuove tendenze che avrebbero dominato successivamente la scena rap, senza mai tradire la visione artistica e l’originalità di Gué. Per celebrare il decennale di questo piccolo grande capolavoro, è in arrivo un bellissimo regalo per i fan di ieri e di oggi: "Il ragazzo d’oro – Dieci anni dopo".

Questa nuova versione commemorativa, i cui brani sono stati mixati e masterizzati nuovamente per dare loro una qualità ancora più preziosa e una resa sonora ancora più d’impatto, è in uscita il 26 marzo su tutte le piattaforme, ed è disponibile in quattro diverse versioni fisiche.