“Blinding Lights” di The Weeknd è entrato nella storia

The Weeknd ha collezionato una serie infinita di successi nel 2020. "Blinding Lights", uno dei singoli estratti dal suo ultimo album "After Hours", è stato un grande successo in streaming nel corso dell’anno passato. Ora è anche arrivato il riconoscimento ufficiale: l’onnipresente brano dell’artista R&B canadese è il singolo più popolare dell’anno appena trascorso in tutti i formati digitali. The Weeknd con "Blinding Lights" si aggiudica così l’IFPI Global Single Award 2020, onorificenza che include i download di una singola traccia e gli stream sia degli abbonamenti a pagamento che dell’utilizzo free delle piattaforme. Nel corso del 2020 il brano di The Weeknd, secondo l’IFPI, ha accumulato 2,72 miliardi di stream in tutto il mondo. Inoltre, ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche di oltre 30 Paesi, USA compresi.