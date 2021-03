Marracash incendia con le sue “64 barre di paura”

L’inedito di Marracash dal titolo “64 barre di paura” nasce da una collaborazionefra Red Bull 64 Bars e Netflix. Il brano, utilizzato per il primo teaser trailer, è parte della colonna sonora della nuova serie originale "Zero". "Col rap si possono fare tante cose: si può fare poesia, si può intrattenere, e sono tutte più o meno legittime. Secondo me non esiste un modo giusto o sbagliato di fare rap. Però, se vogliamo, 64 Bars è un format che riporta il rap alla sua vera essenza", ha raccontato Marracash durante la registrazione. Dopo lo straordinario successo di “Persona”, album più venduto del 2020, Marracash, paroliere poliedrico, torna con un brano dove fa fluire rime su rime con il talento fuori dal comune che lo contraddistingue: un concentrato di flow e punch line che lasciano senza fiato.

