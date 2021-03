Selena Gomez: "Un ultimo disco prima di ritirarmi..."

La sua carriera è iniziata nel 2007 quando è apparsa per la prima volta nel ruolo di Alex Russo de “I maghi di Waverly”. Da quel momento, Selena Gomez di strada ne ha fatta. Oggi la ritroviamo attrice di successo e cantante, con ben sette dischi alle spalle, i primi tre incisi con la sua band “Selena Gomez & The Scene”, gli altri quattro da solista. Prioprio l’ultimo album, dal titolo “Revelación” arriverà nei negozi e sulle piattaforme digitali il 12 marzo e sarà totalmente in spagnolo.

Nel nuovo numero di Vogue USA, che uscirà ad aprile, Selena ha detto che vuole darsi ancora un’ultima possibilità prima di ritirarsi definitivamente dalla musica. "È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono sul serio. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: 'Qual è il punto? Perché continuo a farlo? Sentivo che “Lose You to Love Me” era la migliore canzone che avessi mai pubblicato, ma per alcune persone non era ancora abbastanza. Voglio darmi un'ultima possibilità prima di pensare a un eventuale ritiro...”.