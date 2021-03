Francesco Gabbani e la sua prima opera da regista

Dalla musica al primo ciak. Francesco Gabbani è al lavoro sul suo primo film da regista. Le riprese sono iniziate l’8 marzo e l’artista ha voluto fare gli auguri alle sue fan pubblicando una foto dal set. Nello scatto si vedono i primi dettagli del film: il titolo è “La donna per me”. Nella didascalia il cantante ha scritto: “È una bellissima trovata del destino che proprio oggi io abbia iniziato a girare il mio primo film, che s'intitola ‘La donna per me’ (presto ve ne parlerò meglio). È una commedia, mentre i diritti delle donne sono una cosa serissima, ieri, oggi, domani e sempre. Auguri a tutte voi!”. Al momento Francesco Gabbani non ha rivelato altro di questa sua prima esperienza dietro la macchina da presa.

