Fred De Palma, esce il nuovo singolo

Fred De Palma non si ferma e continua a ottenere certificazioni da record in Italia e in Spagna. Da pochi giorni, infatti, il suo singolo “Una volta ancora” ha raggiunto la certificazione 6 volte Platino in Italia, mentre in Spagna “Se iluminaba” lo ha consacrato come unico italiano a raggiungere la certificazione di quinto disco di Platino con un singolo in terra latina, oltre che a raggiungere i vertici della classifica annuale di Spotify Spagna. A questo si aggiunge anche la hit della scorsa estate “Paloma” con Anitta in Italia che ha raggiunto il Doppio Platino. Venerdì 12 marzo esce il suo nuovo singolo “Ti raggiungerò”, colonna sonora della campagna di WindTre visibile in Tv e online.