Tiziano Ferro vince il “Filming Italy Los Angeles”

Un riconoscimento importante per essersi messo a nudo, senza filtri. Tiziano Ferro si è aggiudicato il prestigioso premio “Filming Italy Los Angeles”, sezione “Best Documentary” per “Ferro”, documentario diretto da Beppe Tufarulo. Tra gli ospiti annunciati alla manifestazione ci sono anche Harvey Kaitel e Claudia Gerini, mentre in questa edizione verranno premiati anche Carlo Verdone e Margherita Buy che riceveranno il premio dell’Istituto di Cultura IIC Los Angeles Creativity Award, dedicato all’eccellenza italiana nel mondo in ogni settore creativo. La premiazione è prevista per sabato 20 marzo a Los Angeles e, causa Covid, l’evento sarà in streaming.

“Esserci al Filming Italy ha tanti significati per me - ha spiegato Tiziano Ferro - come italiano nel mondo, sono onorato di portare l’Italia nel cuore e nei miei progetti. E anche come uomo che, trasferitosi a Los Angeles, ha bisogno di sentire l’Italia vicina. Il mio documentario è una fotografia, un’esperienza dettata da un’urgenza, quella di raccontare ‘la soluzione’. Ricevere questo premio è un privilegio inaspettato, che aggiunge valore a questa esperienza unica”.