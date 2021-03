Adele ha ufficialmente divorziato

Adele e l’ex marito Simon Konecki hanno finalizzato l'accordo di separazione, a quasi due anni dall'annuncio della rottura. La cantante britannica e il co-fondatore di Life Water, marchio ecologico di acqua in bottiglia, si erano lasciati nell'agosto 2019. Come riportato da Us Weekly, a gennaio 2021 i due hanno raggiunto un accordo di divorzio, che ora il giudice ha firmato. Il figlio Angelo sarà in custodia a entrambi. La popstar britannica condividerà la custodia del figlio di otto anni e nessuno dei due pagherà gli alimenti all'altro, almeno stando alle notizie riportate dalla Associated Press che ha avuto modo di prendere in visione i documenti. Non si sa molto altro dato che gran parte dei dettagli dell'accordo, raggiunto grazie a una mediazione, rimangono giustamente segreti. Spiegando i dettagli dietro la rottura, una fonte ha raccontato a Us Weekly che la "relazione si è evoluta e sono diventati più amici che amanti".