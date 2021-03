The Weeknd contro i Grammy

Lo scontro continua e rischia di passare alla storia. Il 14 marzo si terrà la 63^ edizione dei Grammy, fra le più discusse e travagliate degli ultimi tempi. I motivi sono legati non soltanto alle restrizioni imposte dalla pandemia che impediranno al pubblico di essere presente. Ormai da novembre, la Recording Academy è finita sotto accusa per i metodi di selezione dei nominati. Artisti come The Weeknd, Zayn e Halsey hanno attaccato apertamente la kermesse musicale, accusandola di corruzione e favoritismi. The Weeknd, escluso dalle nomination nonostante il successo di "After Hours" e le 52 settimane passate da "Blinding Lights" nella top 10 della Billboard Hot 100, sta muovendo guerra alla manifestazione. Abel è stato poi seguito a ruota da altri illustri colleghi estromessi dalle premiazioni. Nelle ultime ore l’artista canadese è uscito nuovamente allo scoperto. Come riporta il NY Times, Abel è intenzionato a boicottare le prossime edizioni dei Grammy impedendo alla propria label di presentare alla Recording Academy i suoi brani.