"Slow Clap" è il nuovo singolo di Gwen Stefani

Dopo "Let Me Reintroduce Myself", il singolo che ha segnato il suo ritorno sulle scene a fine 2020, Gwen Stefani ha pubblicato nuova musica. La Stefani ha scritto e fatto uscire “Slow clap” insieme all’hitmaker autore e produttore Ross Golan e all’autore Luke Niccoli, lo stesso team dietro al successo di “Let Me Reintroduce Myself", brano che dopo 12 settimane è ancora nella top20 dei singoli più programmati dalle radio italiane. La canzone mixa il pop con un groove che prende ispirazione dal reggae e dall’hip-hop. A tutto questo la Stefani aggiunge un testo sull’abbracciare la resilienza e rimanere fiduciosi anche se ci si sente dei perdenti. La cantante ha raggiunto il successo mondiale come performer, autrice e frontwoman di una delle band di maggior successo al mondo, i No Doubt, oltre ad una carriera solista multiplatino. Dopo il ritorno dell'anno scorso ha iniziato un nuovo capitolo della sua storia.