“Musica Leggerissima”: il video tutorial

"Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino sta diventando un vero tormentone. Il brano, che si è classificato quarto alla kermesse sanremese, sta riscontrando un notevole successo da parte del pubblico. Una bella soddisfazione per il duo siciliano, anche perché la loro "Musica Leggerissima" è, tra l’altro, la canzone più trasmessa in radio e al momento è prima in quasi tutte le piattaforme digitali. Colapesce e Dimartino, attraverso un ironico video tutorial, hanno pubblicato sui loro profili Instagram le movenze da imitare per ballare alla perfezione il brano, a spiegarle è il grande coreografo internazionale Franz Tomaselli. "Tutorial Ufficiale. Molti di voi stanno ballando senza la tecnica, a caso, senza una prospettiva. Come se fosse tutto dovuto. No, non va bene. Il grande coreografo internazionale Franz Tomaselli vi dirà come fare", ha scritto Colapesce sul suo profilo IG.

