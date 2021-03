Oscar 2021: Laura Pausini candidata per la miglior canzone

Dopo aver vinto lo scorso mese il Golden Globe come "Miglior canzone originale" per "Io sì (Seen)", dalla colonna sonora di "La vita davanti a sé", il film di Edoardo Ponti con protagonista sua mamma Sophia Loren, Laura Pausini è ora ufficialmente in corsa per un Oscar, il più ambito tra i premi del mondo del cinema. La voce romagnola ha ottenuto una nomination con il brano nella categoria "Best Original Song". L'elenco completo delle nomination dei Premi Oscar 2021 sono state svelate questa mattina dall'Academy. "Io sì (Seen)", il cui testo originale in inglese è stato scritto da Diane Warren ed è stato poi adattato in italiano da Laura Pausini insieme a Niccolò Agliardi (da anni tra i suoi principali collaboratori - sue hit come "Primavera in anticipo", "Invece no", "La geografia del mio cammino", "Benvenuto", "Non ho mai smesso", "Le cose che non mi aspetto", tra le altre), ai Golden Globes aveva sbaragliato la concorrenza di "Fight for you" di H.E.R. Laura Pausini ha dichiarato:

“Da Agosto 2020 ad oggi sono entrata a far parte di una grande famiglia che non mi ha solo chiesto di essere la voce della canzone principale, ma ha creato un gruppo di persone che si sono dedicate con passione e dedizione nella creazione artistica di questo film. Tutti ci siamo messi a disposizione del messaggio che vogliamo portare dall’Italia nel resto del mondo. Voglio ringraziare Sophia, Edoardo, Diane, Niccoló, Bonnie e tutto il team di ‘La vita davanti a sé’ perché ho scoperto un nuovo modo di scrivere e di essere diretta nell’interpretazione del canto che normalmente faccio per mia scelta in completa solitudine. Questa nuova nomination, stavolta è più travolgente che mai a livello emotivo, perché è molto importante anche per il nostro paese e per la cultura italiana. La canzone e il film sono dedicati alle persone che si sentono perse, abbandonate, senza protezione. Stato d’animo che conosco e che oggi più che mai vive in molte persone a causa della pandemia. Ma la speranza è l’insegnamento che questa canzone e questo film si sono proposti di dare come tema principale. Anche per questo, in maniera particolare, ringrazio l’Academy”.