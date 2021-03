Franco 126, il nuovo album è "Multisala"

Il nuovo e atteso album di uno degli esponenti di spicco del nuovo pop italiano è in uscita venerdì 23 aprile e si chiamerà “Multisala”. Si tratta del secondo lavoro in studio per il cantautore e rapper romano Franco 126, che arriva a poco più di due anni dall’uscita di “Stanza singola” (2019), disco che ha aperto la sua strada verso il successo. Ad anticiparne l’uscita, nei mesi scorsi l'artista ha già estratto due singoli che in poco tempo hanno collezionato milioni di stream. “Blue Jeans” in compagnia del collega e amico Calcutta e “Nessun perché”. Non si sa ancora molto riguardo al progetto se non che tutti i brani sono prodotti da Ceri, racchiusi in una copertina dalla grafica evocativa: Franco 126 è seduto in un multisala e partecipa alla visione cinematografica del suo stesso film.

