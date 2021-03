Fedez: "A Sanremo sono stato male"

Molto più che agitato. Fedez, in diretta sul suo canale Twitch, ha raccontato come ha vissuto il suo Festival di Sanremo: “Pensavo di salire sul palco e vomitare…quindi, per i miei standard, la prima esibizione è andata bene. Poi, però, mi sono svegliato la mattina e non respiravo…ho avuto un attacco di panico terribile che non avevo così da quando ero adolescente. Vedevo tutto sfocato e mi mancava il respiro. Credo sia stato uno scarico di adrenalina".

E poi continua: "È stato bello tosto e credo che sia stato uno scarico di adrenalina dell'emozione vissuta, l'ho scaricata tutta d'un botto e infatti ho fatto una giornata dove sono stato a letto tutto il giorno, ero distrutto emotivamente, ma in senso buono. Avevo un paura fottuttissima che mi venisse un attacco di panico prima di salire sul palco. Dicevo che se mi fosse venuto 5 minuti prima di salire come la mattina non sarei stato nelle condizioni di salire". Che Fedez fosse visibilmente emozionato e teso durante la prima performance durante il Festival di Sanremo 2021 fu evidente a tutti. Però non si sapeva quanto fosse successo dietro le quinte.