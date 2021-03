I Maneskin hanno cambiato "Zitti e buoni" per l'Eurovision

I Maneskin, come vincitori del Festival di Sanremo 2021, parteciperanno di diritto all'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Rotterdam all’Ahoy Arena il 18, 20 e 22 maggio. "Zitti e buoni", la canzone che ha trionfato all'Ariston, per l'occasione è stata modificata, secondo le indicazioni del regolamento della manifestazione. L'"Eurovision version" è più breve, dura 3 minuti contro i 3 minuti e 19 secondi (la durata delle canzoni è uno dei paletti del regolamento) e anche il testo è stato modificato, omettendo le parole "coglioni" e "cazzo" (altro paletto: non sono ammesse "parolacce").

Le modifiche, nel dettaglio, sono state rilevate dal sito Eurofestivalnews:

-È stata tagliata una parte dell’introduzione, ovvero uno dei due riff

-Il verso contenente “Vi conviene toccarvi i coglioni” è stato modificato in “Vi conviene non fare più errori”

-Uno dei due riff della transizione verso la seconda strofa è stato eliminato

-La frase “Non sa di che cazzo parla” è stata cambiata, “Non sa di che cosa parla”, come nelle due ripetizioni precedenti