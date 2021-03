Massimo Pericolo, svelata la tracklist del nuovo disco

L'attesa è quasi finita. Durante una live su Twitch, Massimo Pericolo ha reso nota ai fan la tracklist del suo nuovo album, "Solo Tutto", in uscita il 26 marzo. Dopo aver ascoltato i singoli "Beretta" e "Bugie", sappiamo finalmente che il progetto sarà composto da quindici brani e quattro collaborazioni: Venerus, Salmo, Madame e J Lord. I beat del disco sono stati tutti prodotti dal fedele Phra Crookers, supportato in alcuni casi da Nic Sarno e Goedi. Ad anticipare la tracklist ci hanno pensato prima il gigantesco manifesto in Porta Romana a Milano dedicato alla sua uscita e poi l’annuncio del concerto in collaborazione con Amazon Music Italia in diretta su Twitch il 9 aprile, con cui potremo quindi avere la possibilità di sentire dal vivo i brani dell’atteso nuovo capitolo del rapper di Brebbia.

Qui sotto la tracklist completa:

1) Casa Nuova feat. Venerus (prod. Crookers & Nic Sarno)

2) Debiti (prod. Crookers)

3) Cazzo Culo feat. Salmo (prod. Crookers & Nic Sarno)

4) Sai Solo Scopare! (prod. Crookers)

5) Airforce feat. Madame (prod. Crookers)

6) G (prod. Crookers & Goedi)

7) Bugie (prod. Crookers)

8) 100k (prod. Crookers & Goedi)

9) Troia feat. J Lord (prod. Crookers)

10) Bang Bang (prod. Crookers)

11) Fumo (prod. Crookers)

12) Beretta (prod. Crookers)

13) Solo Sex (prod. Crookers & Nic Sarno)

14) Brebbia 2012 (prod. Crookers & Nic Sarno)

15) Stupido (prod. Crookers)