The Weeknd annuncia la ripubblicazione di "House Of Balloons"

"House Of Balloons" venne pubblicato gratuitamente online nel 2011, contiene un grande numero di samples di Cocteau Twins, Beach House, Aaliyah e molti altri ancora. Fino ad oggi, quei campioni non erano stati autorizzati per una versione ufficiale completa, ma ora l'album sarà finalmente disponibile come era stato costruito. In occasione del decimo anniversario della sua uscita, The Weeknd, infatti, pubblicherà, il 21 marzo, per la prima volta sulle piattaforme di streaming il mixtape "House Of Balloons" nella sua forma originale. È prevista anche l'uscita di un vinile in edizione limitata, con nuovi artwork dell'artista newyorkese Daniel Arsham. Il musicista canadese sul suo canale Instagram ha annunciato l'uscita: "Domenica per il suo decimo anniversario pubblicherò "House of Balloons" su tutte le piattaforme di streaming per la prima volta nella sua incarnazione originale. Con i mix e i campioni originali".

