Il nuovo look di Billie Eilish spopola sui social

L'immagine di Billie Eilish, con la sua nuova acconciatura, accompagnata dal semplice messaggio "pizzicami", viaggia con oltre diciassette milioni di 'mi piace' e, come riporta The Independent, è già uno dei dieci post più apprezzati di tutti i tempi su Instagram. La foto pubblicata ieri dall'artista sul suo profilo Instagram che la vede ritratta con una chioma biondissima, ha fatto il pieno e ha stabilito un nuovo record per il mondo dei social media. La notorietà passa anche per questi aspetti e Billie non è di certo seconda a nessuno. Il precedente record era nelle mani di Selena Gomez che per il suo ventiseiesimo compleanno nel 2018 ottenne un milione di 'mi piace' in sei minuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish)