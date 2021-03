Madame, è uscito l'album d'esordio

Dopo aver portato sul palco di Sanremo 2021 il brano “Voce”, Madame presenta il suo primo disco omonimo, in uscita oggi. Tra le rapper più apprezzate in Italia, la giovanissima artista si è fatta notare da pubblico e critica grazie a singoli come “Sciccherie” a “Clito”. La sua prima fatica discografica è composta da 16 brani tra cui i singoli “Voce” e “Il mio amico”. Tanti i brani con featuring che vedono la partecipazione di Rkomi, Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Guè Pequeno, Villabanks, Gaia, Ernia, Blanco e Fabri Fibra. A tre anni dal debutto con "Anna" e il famoso "Sciccherie", Madame è diventata la più giovane artista in gara a calcare il palco nella sezione Big di Sanremo 2021 e, alla fine delle cinque serate, ha conquistato l’ottavo posto. Importante anche il riscontro commerciale con “Voce” che è subito diventato uno dei brani più ascoltati e venduti di quelli che hanno partecipato alla kermesse musicale. L’album, con la presenza di una serie di ospiti eccellenti, è la naturale evoluzione della carriera di Madame.