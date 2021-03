Britney Spears, la sua storia in un'intervista speciale?

Da stella emergente a icona globale, Britney Spears ha riscritto la storia della musica conquistandosi il titolo di principessa del pop con brani e album che hanno lasciato un segno indelebile in tutto il mondo. Recentemente il documentario "Framing Britney Spears" ha messo in luce alcuni aspetti della conservatorship del padre Jamie che dal 2008 gestisce la sua vita. Nelle scorse ore Entertainment Tonight ha lanciato la notizia di una possibile intervista della voce di Toxic con Oprah Winfrey.

Una fonte vicina alla cantante, classe 1981, ha rivelato al magazine che Oprah Winfrey sarebbe la prima scelta di Britney Spears, qualora quest’ultima optasse per un’intervista: “Britney ha considerato di parlare del suo passato, soprattutto perché crede che nessun altro debba farlo al suo poso. Lei ha sempre odiato fare interviste ma qualora dovesse optare per questa decisione, Oprah sarebbe sicuramente la sua prima scelta. Arrivati a questo punto, non ci sono piani per lei di rilasciare un’intervista ma qualora dovesse di farlo, dovrà prima fare altri passi prima di parlare”.